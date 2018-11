Zoektocht naar olie voor de kust van Suriname wordt voortgezet

PARAMARIBO, 7 nov – Ondanks recente teleurstellingen van twee olie exploratiecampagnes voor de kust van Suriname, kijken joint-venturepartners die actief zijn in het land naar ‘grote vooruitzichten’ in het zogenoemde blok 42. Deze willen ze in 2020 testen meldt de Guyanese site Oil Now. Kosmos Energy is de exploratie-operator van Blok 42 met 33,33 procent belang en wordt vergezeld door partners Chevron en Hess met elk ook 33,33 procent belang.

Voor de kust van Guyana zijn er enorme olievoorraden vastgesteld en is er de afgelopen tijd veel olie gevonden. Voor de kust van Suriname is er echter nog geen druppel gevonden. Kosmos heeft dit jaar twee droge putten op een rij geraakt; Anapai (Block 45) in juni en meer recent Pontoenoe in oktober.

In beide gevallen is er geen olie gevonden, maar toch kijken de olie exploratie bedrijven uit naar ‘grote prospects’ voor de kust van Suriname schrijft de site.