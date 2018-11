Flink wat diya’s verkocht voor viering Divali in Suriname

PARAMARIBO, 7 nov – Medewerkers van een winkel in Suriname, vullen dinsdag de rekken opnieuw met kaarsjes en diya’s. De verkoop ging heel hard op weg naar het Divali feest dat woensdag wordt gevierd. De diya’s zijn gemaakt van klei, waarin de lichtjes aangemaakt worden met als brandstof geklaarde boter, ofwel Ghee. Deze aangestoken diya’s worden in elke ruimte in en om de woning neergezet.

Divali is een van de belangrijkste feesten in het Hindoeïsme. Het staat voor de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, wijsheid op onwetendheid en van de waarheid op onwaarheid. Jaarlijks vieren ruim 1,5 miljard Hindoes over de hele wereld het feest.

In Suriname is de ‘Divali Dag’ op woensdag 7 november een nationale feest- en vrije dag.