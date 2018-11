Instanties Suriname zwijgen over dode peuter binnen gebracht bij poli

PARAMARIBO, 6 nov – In een dramatisch geval, waarbij een peuter gisteren dood werd binnengebracht op de poli van de Regionale Gezondheidsdienst in het ressort Latour, houden diverse instanties in Suriname de lippen stijf op elkaar. Zij zwijgen over wat er maandag precies is gebeurd schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Waarom ze dat doen, is niet bekend. Ook het Korps Politie Suriname heeft niets bekend gemaakt.

Dagblad dWT bracht gisteren naar buiten dat een kindje van bijna twee jaar levensloos de RGD-poli was binnengebracht. Bekend is dat het kindje was ondergebracht bij een particulier opvanghuis te Latour. Directeur-eigenaar S.M. wil slechts bevestigen dat de peuter deel uitmaakte van haar opvangkroost. Zij wil verder niet uitweiden over wat zich precies heeft afgespeeld en verwees de krant naar de politie.

Ook poli-arts Frankel Brewster deed er het zwijgen toe. De publiciteitsdienst van de politie beschikte nog niet over details en de redactie van dWT heeft de ouders van het kindje niet kunnen spreken.