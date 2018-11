Dure ledverlichting in stadion Suriname laat het afweten tijdens wedstrijd

PARAMARIBO/ROTTERDAM, 5 nov – Gistermiddag viel het licht uit in het Feyenoord stadion te Rotterdam, waardoor de wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo gestaakt moest worden. Toeval of niet, ook in Suriname waren er zondagavond problemen met het stadionlicht tijdens de wedstrijd tussen WBC en Notch. ‘Een investering van US$ 750.000 voor de nieuwe stadionverlichting van 1200 lux en dan nog geen verlichting’, was het verwijt dat door beide ploegen is gemaakt.

In Rotterdam werd de wedstrijd na 1 minuut al onderbroken. De wedstrijd in het André Kamperveenstadion werd na 26 minuten spelen afgefloten bij een 1-0 stand voor WBC. De ledlampen werden nog geen twee maanden geleden in gebruik genomen. Volgens Starnieuws waren de beide ploegen alles behalve blij met deze slechte service van de eigenaar van het stadion in Paramaribo.

Daar komt nog bij dat de teams betalen voor de dure verlichting. Zo heeft WBC heeft

keurig haar betalingsverplichting voldaan en SRD 1250 betaald voor volledige verlichting. ‘Wie zal voor de onkosten van de club opdraaien?’ vroeg de leiding van Notch zich af. De SVB heeft nog niet gereageerd op het voorval.