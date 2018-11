Tiener in Suriname brengt luchtdrukpistool naar school ‘om af te schrikken’

PARAMARIBO, 5 nov – Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft een tiener kort aangehouden. De vijftienjarige is betrapt op het bezit van een luchtdrukpistool. Het kind had het wapen meegeomen naar zijn school te Flora, in Paramaribo. Het pistool, dat er bijna uitziet als een vuistvuurwapen, was niet geladen. Volgens de jongen had hij het mee genomen naar school uit pure nood.

De tiener werd vaker lastig gevallen door jongens van een andere school. Het wapenbezit zou meer bedoeld zijn als afschrikmiddel. Het bezitten van een luchtdrukwapen is in Suriname niet verboden. Bij de politie wordt het ook niet als gevaarlijk aangemerkt. “Je zou iemand hooguit ermee kunnen verwonden of je zou het kunnen gebruiken om op leguanenjacht te gaan “, zegt een KPS-functionaris tegenover de Ware Tijd.

Het ‘kunnen verwonden’ alleen al zou te denken mogen geven. Overigens zeggen experts dat een een schot uit een luchtdrukwapen dodelijk kan zijn vanaf korte afstand. Volgens de jongen was het wapen van zijn overleden grootvader. Hij is vrijgelaten na verhoor. “We hebben hem aangesproken”, zegt de functionaris. Zijjn gangen zullen de komende tijd wel worden gevolgd. Dat doet zowel de politie als de leiding van de school.