Chinees bedrijf CNFC wil meer investeren in visserijbranche Suriname

PARAMARIBO, 5 nov – De leiding van China National Fisheries Corporation, CNFC, wil de investeringen in Suriname uitbreiden. Dit is te kennen gegeven tijdens een bezoek van de ministers Stephan Tsang van Handel, Industrie &Toerisme en Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De twee zijn in China voor de China International Import Expo. CNFC is al op bescheiden schaal actief in Suriname.

“Zij zijn reeds enkele jaren actief in de sector met 5 boten en hebben de visserijsector goed in beeld kunnen brengen. Er is interesse in de zeevisserij en in de verwerking van vis. De economische potentie van Suriname is in kaart gebracht en het stabiele politieke klimaat leidt tot de wens meer investeringen te doen”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Agepsroken is dat begin volgend jaar verder onderhandeld zal worden.

CNFC is in dertig jaar tijd uitgegroeid tot een transnationale onderneming. Hun vissersvloot van ruim driehonderd boten opereert in de Noordzee, Afrika, de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en Latijns-Amerika. De ministers hebben ook CMEC bezocht. Dit bedrijf bouwt tweehonderd woningen te Richelieu, in Commewijne. Het betreft een bouwproject dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Surinaamse Post Spaar Bank.