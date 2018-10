Chinese ambassadeur kaart ‘nepnieuws’ over relatie met Suriname aan

PARAMARIBO, 25 okt – De ambassadeur van de Volksrepubliek China in Suriname, Lui Quan, heeft het fenomeen ‘nepnieuws’ aangekaart. Dit gebeurde tijdens een beleefdheidsbezoek aan minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. Tijdens dit bezoek hebben beide hoogwaardigheidsbekleders de verdere samenwerking tussen Suriname en China besproken. De ambassadeur ging ook in op “nepnieuws en leugens die kwaadwilligen buiten Suriname bewust de ether in gooien om China in een kwaad daglicht te plaatsen.”

De bedoeling zou zijn de met Suriname en andere ontwikkelingslanden, waarmee China samenwerkt, te verstoren. “Minister Getrouw zegt dat Suriname heel alert is op valse berichten die verspreid worden. Daar hoeft de ambassadeur zich geen zorgen over te maken. De relatie tussen China en Suriname blijft naar zijn zeggen recht overeind”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Suriname laat zich niet van de wijs brengen.

Volgens Getrouw wordt uitgekeken naar uitbreiding van de samenwerking. Hetzelfde geldt de technische ondersteuning van China bij de uitvoering van projecten. De Chinese overheid staat klaar om haar ondersteuning te bieden bij de verdere realisering van onder meer het digitale camerabeveiligingsproject. Het project is reeds gestart in de binnenstad van Paramaribo. De rest van Paramaribo en ook Wanica volgen binnenkort.