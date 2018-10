Ex-legerofficier opgesloten in Suriname voor belichten berooid leger

PARAMARIBO, 25 okt – Ex-legerkapitein Jermain Day is opgepakt en opgesloten door de militaire politie. “Laten mensen het weten, ik word tegen gebruik en op bevel van de minister nu opgesloten tussen rovers en moordenaars. Dit omdat ik kritiek heb geleverd op de zaken die fout gaan binnen de defensieorganisatie”, staat op screenshots van berichten die Day verzond aan anderen. Hij nam begin september ontslag en stelde daarna misstanden in het leger aan de kaak. Het leger is blut.

Er is geld voor niets en manschappen balen als gloeiende stekkers. Dit wordt ook bevestigd door een hoge legerofficier. “Het broeit in het leger, dingen gaan absoluut niet goed. Minister Benschop zegt wel dat het leger zelfvoorzienend is, maar er is voor niets geld. Niet eens de logistieke zaken kunnen in orde gemaakt worden. Er is geen werk en iedereen gaat vroeg weg”, zegt de officier tegenover de Ware Tijd.

“Er wordt de wacht gehouden bij [….] bank door mensen die worden betaald door de staat. Waar gaat het geld? De ziektekosten voor de militairen zijn nog steeds niet geregeld, dan komen mensen me zeggen dat mijn uitspraken hier op Facebook stof doen opwaaien. Ik kom op voor de kleine mannen in het leger die niet eens vijftig Surinaamse dollar op hun salaris krijgen als ze de hele maand de wacht hebben gehouden voor particulieren. Waar gaat dat geld naartoe”, zegt Day op zijn Facebook-pagina.