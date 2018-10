Hardrijder schept 15-jarige jongen op Oost-Westverbinding in Suriname

PARAMARIBO, 18 okt – Een trieste dag in het verkeer gisteren in Suriname. Niet alleen verloren vier mensen het leven bij een zware aanrijding in Saramacca, ook een 15-jarige kwam woensdagmiddag te overlijden in Commewijne. Dit nadat hij was aangereden door een auto aan de Oost-Westverbinding ter hoogte van km 35.

De jongeman was bezig de straat over te steken toen hij werd aangereden door een auto van het merk Toyota Ipsum die met een hoge snelheid vanuit Stolkertsijver reed richting Richelieu. Het voertuig kwam iets meer dan 200 meter verder tot stilstand, aldus De Ware Tijd (dWT).

De wagen en het lichaam van het slachtoffer zijn in beslag genomen door de politie. Het is niet bekend of de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt en of hij onder invloed van alcohol was. De politie van Richelieu heeft de zaak in onderzoek schrijft dWT.