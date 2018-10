Voetbal International: ‘Succes lonkt voor innovatief Suriname’

AMSTERDAM, 18 okt – Voetbal International (VI) besteedde woensdag aandacht aan het nationaal elftal van Suriname, NATIO, naar aanleiding van de met 5-0 gewonnen wedstrijd in de CONCACAF Nations League afgelopen zondag. Het voetbalblad sprak keeperstrainer Jack Mangalie die het heeft over een innovatieve speelwijze van Suriname onder Gorré. En die speelwijze zou voor groot succes kunnen zorgen in de race voor een ticket voor het toernooi om de Gold Cup.

“De afgelopen drie wedstrijden speelde de ploeg in een 3-5-2-formatie. ‘Wat de speelwijze betreft gaan we met de tijd mee. We kunnen ook 4-3-3 spelen, afhankelijk van hoe de tegenstander het veld ingaat. Voorin hebben we snelle, gevaarlijke aanvallers. Die moeten we mobiliseren door ze ruimte te geven. Het tempo in de opbouw gaat omhoog en op het middenveld hebben we twee spelers die naar voren gaan en een die achterin blijft om de defensie te versterken” aldus Mangalie tegen VI.

Om die speelwijze daadwerkelijk om te zetten in succes en hoog te eindigen voor een Gold Cup-ticket, moet Suriname nog twee keer een goed resultaat neerzetten. In november tegen Jamaica en in maart 2019 tegen Saint Kitts en Nevis.