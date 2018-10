Staatsolie helpt Britse visumprocedure naar Suriname brengen

PARAMARIBO, 18 okt – Staatsolie heeft grotendeels de kosten betaald voor vereenvoudiging van de visumprocedure voor Groot-Brittannië. Over niet al te lange tijd kan in Suriname een aanvraag worden ingediend. De tijdrovende en geldverslindende trip naar buurland Guyana zal dan tot het verleden behoren. Aanvragen kunnen binnenkort worden ingediend bij VFS Global.

Dit bedrijf is door de Nederlandse overheid ingehuurd. Visumaanvraagprocedures voor Surinamers die naar Nederland willen reizen, worden niet meer door de Nederlandse ambassade afgehandeld. Sinds eind vorig jaar doet VFS Global het. Om ook Britse visa in Suriname te kunnen verstrekken, was biometrische apparatuur uit Groot Brittannië noodzakelijk. Staatsolie kwam met ruim dertienduizend dollar in.

Het initiatief komt van de honorair consul van Suriname in Groot Brittannië, Amwed Jethu. Visumaanvragers moeten tot nu toe eerst naar Guyana voor het afgeven van biometrische data. Hun paspoort moet ook worden achtergelaten. Terug in Suriname, moeten aanvragers vaak wekenlang wachten. De procedure wordt als omslachtig ervaren en heeft de interesse in Groot Brittannië ondermaats gehouden.