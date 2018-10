Vijf verkeersdoden in Suriname binnen één uur

PARAMARIBO, 17 okt – Binnen een uur tijd zijn er in Suriname vandaag vijf mensen in het verkeer om het leven gekomen. Het ene ongeval vond plaats in het district Saramacca. Bij een aanrijding tussen een pick-up en een vrachtwagen kwamen vier mensen om het leven. De andere dode was te betreuren in het district Commewijne, waar een jongetje door een auto werd aangereden.

Met betrekking tot Saramacca heeft voorlopig onderzoek uitgewezen dat beide voertuigen in tegengestelde richting reden over de Larecoweg. Nabij de rotonde die leidt naar Groningen moet de vrachtwagen bestuurder door tot nog toe onbekende redenen de controle over de besturing van het voertuig hebben verloren. Hij kwam op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de zware aanrijding. Door de slag belandde de pick-up in de langs de weg lopende trens:

Met betrekking tot het ongeval in Commewijne zijn er nog geen officiële berichten, dus later meer.