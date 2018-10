PARAMARIBO, 16 okt – “Wat u niet wilt dat uw moeder geschiedt, doe het ook een ander niet!!!” Zo luidt de leus op een spandoek in de voorhoede van de stille tocht tegen huiselijk geweld in Suriname. Een paar honderd mensen, overwegend vrouwen, hebben maandag meegelopen in een stille mars door Paramaribo om een halt toe te roepen aan geweld tegen vrouwen.

Aanleiding voor het betoog is de moord om Monaliza Maynard vorige week. De vrouw werd door haar ex-man eerst gedood, waarna het lijk in brand is gestoken. De man is kort daarop door de politie aangehouden. Hij heeft ondertussen een volmondige bekentenis afgelegd en de politie geleid naar de verkoolde resten.

Na de loop is er een petitie getekend door de deelnemers. De organisatie wil het later op de dag indienen bij De Nationale Assemblee. Woensdag wordt op Geyersvlijt nog een stille mars gehouden. Deze loop is niet alleen bedoeld als signaal dat geweld tegen vrouwen ingedamd moet worden. Het is ook om medeleven te tonen met de nabestaanden. Met de mars willen de bewoners en vrienden de laatste eer bewijzen aan hun geliefde aldus Starnieuws.

Bekijk een video verslag van Starnieuws: