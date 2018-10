Korps Politie Suriname maakt korte metten met man die ex molesteert

PARAMARIBO, 16 okt – Het Korps Politie Suriname heeft kordaat ingegrepen in een geval van molest. De acht en veertig jarige Birendersingh L. is door de politie van het ressort Geyersvlijt, ten noorden van Paramaribo, aangehouden. Volgens de aanmelder, de ex-vrouw van de man, is het niet de eerste keer dat zij last ondervindt. Birendersingh maakt er zelfs een gewoonte van zijn ex-partner lastig te vallen. Zo kort na de moord op Monaliza Maynard komt het bericht van de politie enigszins geruststellend aan.

Van de politie kan niet gezegd worden dat die altijd even prompt optreedt in gevallen van geweld tegen levenspartners en ex-levenspartners. Volgens het politiebericht rukten politieagenten uit na de melding. Op het opgegeven adres werd Birendersingh aangetroffen en aan gehouden. Meneer had zich in beschonken toestand naar het woonadres van de vrouw begeven. Het werd haar te veel en zij schakelde de politie in.

De man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Nadat hij nuchter genoeg bevonden werd, is de verdachte voorgeleid. Hij zit nu achter slot en grendel. Het geweld tegen en het vermoorden van vrouwen heeft geleid tot een spontane demonstratie. Honderden trokken naar het Onafhankelijkheidsplein voor een stille loop. “Het is genoeg”, was de leidende leus.