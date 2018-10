Nederlandse krant: ‘Klanten in Suriname zijn boos op ABN Amro’

AMSTERDAM, 16 okt – Volgens de Nederlandse krant Trouw zijn Surinamers boos op de ABN Amro bank, die nu bankrekeningen van Surinamers opheft. De bank stopt met haar activiteiten in Suriname vanwege witwasrisico’s. Klanten zijn hun bankrekening kwijt en vooral ondernemers in Suriname zijn niet te spreken daarover, aldus de krant.

Dat Surinamers niet meer bij ABN Amro terecht kunnen, heeft niets te maken met de politieke relatie met het land, zegt persvoorlichter Karen de Vries tegen de krant. Sinds haar beleidsaanpassing in 2016 mag ABN geen bankdiensten meer verlenen aan Surinaamse inwoners. Paul de Baas, woordvoerder van de ­Kamer van Koophandel in Suriname, zegt tegen de krant dat de bank best een uitzondering voor Suriname kan maken. “Onze handelsrelatie met Nederland is honderden jaren oud en dus een uitzondering waard” zegt De Baas.

In totaal gaat het om zo’n 1500 Surinaamse klanten van ABN Amro die op zoek moeten naar een nieuwe bank. Sommige proberen over te stappen naar de Rabobank maar ook die begint klanten uit Suriname te weigeren. Blijft eigenlijk alleen nog ING over, maar die zit zelf met wit-was perikelen.