Oproep stille tocht na brute moord op Monaliza Maynard in Suriname

PARAMARIBO, 15 okt – “Bescherm ons tegen zinloos geweld. Vrouwen van Suriname, kom massaal!” Met die woorden wordt middels een flyer opgeroepen tot het houden van een stille tocht, naar aanleiding van de brute moord op de 37-jarige Monaliza Maynard. De vrouw die als vermist was opgegeven werd na 3 dagen dood gevonden.

Na onderzoek door de politie werd haar ex, de 39-jarige Renold G., donderdag aangehouden als verdachte in de zaak. De man ontkende in eerste instantie iets met de vermissing van Monaliza te maken te hebben. Hij gaf korte tijd later een volledige verklaring dat hij de vrouw gedood had en haar lichaam in brand had gestoken.

De stille tocht is gepland voor vandaag, maandag 15 oktober, om 18.00u vanaf het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. Het is niet bekend wie achter het initiatief zit. Dit is de flyer: