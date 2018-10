Delegatie van NCCR Suriname en DC Para bezoekt vuilnisbelt Ornamibo

PARAMARIBO, 15 okt – Een delegatie van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing in Suriname (NCCR) en het districtscommissariaat Para heeft zondag een bezoek gebracht aan de vuilnisbelt van Ornamibo. Daar woedde al bijna een week brand hetgeen zorgde voor een enorme rookontwikkeling en stank. Deze was zondagmorgen tot over de Wijdenboschburg, Uitvlugt, Leiding en diverse andere plaatsen waar te nemen.

De delegatie was daar om de situatie van dichtbij te bekijken. Geconstateerd werd dat de brand op de vuilnisbelt van Ornamibo nu onder controle is. Buurtbewoners nemen daar echter geen genoegen mee en protesteerden bij de ingang van de vuilstortplaats. De bewoners zijn de situatie nu echt zat en eisen onmiddellijke verplaatsing van de vuilstortplaats.

Het Korps Brandweer Suriname is in contact met de buurtbewoners en wordt er met man en macht gewerkt naar een oplossing van dit fenomeen dat zich tenminste eens per jaar voordoet. Reden genoeg voor de bewindsvoerders, in deze de districtscommissaris en de minister van Justitie en Politie, om te werken naar een plan van aanpak om in de toekomst de branden op de vuilstortplaats te voorkomen.

VIDEO – Protest van buurtbewoners: