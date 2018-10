Procureur-generaal Suriname hekelt vertrek politie uit inlichtingenunit

PARAMARIBO, 8 okt – Het terugtrekken van politieagenten uit de Counter Terrorism Intelligence Unit, CTIU), heeft het inlichtingenwerk geen goed gedaan. Volgens procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday is Suriname de grote verliezer. Door de aanwezigheid van de politie in de unit kon effectief worden ingespeeld op informatie uit het buitenland. Het nut van de politiedeelname is dubbel en dwars bewezen.

Het Openbaar Ministerie heeft dit jaar enkele successen weten te boeken. En dat in relatief korte tijd. Het betrof dan de bestrijding van terrorisme en drugsgerelateerde criminaliteit. “Dat kon, omdat er een goede vertrouwensbasis was voor uitwisseling van informatie en het op basis daarvan nationaal opschalen van bedoelde informatie voor een succesvol politieoptreden”, zei Baidjnath-Panday bij de start van het zittingsjaar van het Hof van Justitie.

Volgens de Ware Tijd behoorde minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie tot de aanwezigen. Hij was het die de politie terug riep uit de CTIU. Een deugdelijke reden is eigenlijk nooit gegeven. Baidjnath-Panday verwacht een correctie. “Wij waren en zijn nog steeds niet gelukkig met de gepleegde interventie en zullen er naartoe werken om weer een speciaal intelligence team op de been te krijgen.”