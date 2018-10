Santokhi: VHP kan Suriname binnen 200 dagen uit crisis halen

PARAMARIBO, 8 okt – De crisis die Suriname treft, kan binnen tweehonderd dagen worden opgelost. Dit zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. “Wij zijn bezig de samenleving uit de crisis te halen om zo de mensen weer hoop te geven en hen ook voor te houden wat deze regering met hen gedaan heeft. Dat ondanks rijkdommen als goud, olie, hout, diamant, zuurstof, vis, bananen en rijst, deze regering het land naar de crisis heeft geholpen. Dat deze regering van het volk een armoedig volk heeft gemaakt. Daarom zeggen wij als VHP: wij gaan het land redden.”

Problemen in onder meer de economie, de gezondheidszorg, en het onderwijs zullen worden aangepakt. Ook voor de onveiligheid zijn er oplossingen. Nu al worden plannen geformuleerd en gesprekken gevoerd. “Ik praat met financiële instellingen en bevriende naties. Daarbij praten wij ook met Nederland over de toekomst, waarbij wij zeggen: de relatie is zo sterk”, zegt Santokhi tegenover Dagblad Suriname.

Ook met anderen wordt gesproken. “Er zijn diasporamensen, onze Surinamers, die daar wonen. Er is frequent vliegverkeer, mensen gaan over en weer bij overlijdens- of ziektegevallen. Kan het reizen dan gemakkelijk gemaakt worden? Dat kunnen wij doen”, aldus Santokhi. Hij heeft intussen van politiek Den Haag ‘positieve signalen’ ontvangen. De regering Bouterse zegt met Nederland te onderhandelen over visumvrij reizen.