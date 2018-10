Suriname krijgt eigen #MeToo campagne: ‘Mi Tu’

PARAMARIBO, 8 okt – Suriname krijgt een eigen variant van de internationale #MeToo campagne. De Surinaamse variant genaamd ‘Mi Tu’ is een initiatief van Irma Accord, coach en trainer op het gebied van empowerment. Zij startte hiermee omdat zij zich afvroeg hoe het komt dat niet meer ervaringen door Surinaamse mensen worden gedeeld via #Me Too”. Dat zegt Accord tegen De Ware Tijd (dWT).

Me Too (of #MeToo) is een hashtag op Twitter en andere sociale media die in oktober 2017 viraal ging. Wie #MeToo plaatst geeft daarmee aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken hebben gehad. De hashtag kreeg populariteit nadat Hollywood-producent Harvey Weinstein van seksuele intimidatie was beticht door verschillende vrouwen.

Op haar Facebookpagina ‘The Power in Me’ schrijft Accord een blog over haar eigen ervaring. Op deze wijze hoopt ze vrouwen en meisjes, maar ook mannen te inspireren om hun ervaringen te delen. Eerder was er in Surinaamse kranten ook al aandacht voor de #MeToo-discussie. In een column in dWT deelde Philomena Bijlhout haar ervaringen over misbruik op jonge leeftijd.