Black Achievement Month geopend in Amsterdam

AMSTERDAM, 2 okt – In het Internationaal Theater Amsterdam vond maandagavond de opening plaats van de Black Achievement Month. Deze maand laat Nederland kennismaken met de ‘zwarte’ geschiedenis van Nederland via exposities, debatten, theater, dans en film. De Black Achievement Month is een initiatief van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).

De titel van de aftrap was ‘Celebrating Black Presence’. Bezoekers van de opening kregen maandagavond een spetterend schouwspel voorgeschoteld; van opera tot ballet en spoken word tot Afrikaanse dans.

De Black Achievement Month is de komende weken groter dan ooit. Allerlei voorstellingen in verschillende steden staan in het teken van zwarte rolmodellen en ‘achievers’. Bekijk het hele programma van de Black Achievement Month op blackachievementmonth.nl.