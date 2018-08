ABN Amro sluit rekeningen van klanten woonachtig in Suriname

AMSTERDAM, 20 aug – Duizenden Surinaamse Nederlanders die in Suriname woonachtig zijn en een bankrekening hebben bij ABN AMRO, moeten binnenkort op zoek naar een andere bank. Het vertrek van de bank uit Suriname is al sinds 2016 aangekondigd. Vorig jaar kregen de eerste klanten al een brief hierover. Volgens Radio EenVandaag wil de bank, net als veel andere banken, zo min mogelijk met het land van Desi Bouterse te maken hebben.

Nu moeten klanten in Suriname hun rekening opzeggen. Doen ze dat niet, dan doet ABN AMRO dat zelf voor ze. Van de bank ontvingen ze een brief waarin melding werd gemaakt van het beëindigen van hun rekening met daarin een instructie hoe zij dat moeten doen.

Robin de Jongh, directeur risico-management van ABN AMRO zegt klanten genoeg tijd te geven om op zoek te gaan naar alternatieven. Ook zou het mogelijk moeten blijven om pensioen en AOW te ontvangen in Suriname. De Jongh: “Als er echt iets heel specifieks aan de hand is dan vragen we de klant contact op te nemen met de bank en dan gaan we kijken naar de situatie en dan komen we er eigenlijk altijd wel uit.”