Asabina reageert op kritiek in zaak benoeming Aboikoni in Suriname

PARAMARIBO, 21 aug – BEP-voorzitter Ronny Asabina (r) heeft maandag fel gereageerd op een reeks aanvallen op de organisatie in Suriname en op partijminister Edgar Dikan (l). Tegenstanders vinden dat Dikan de tradities van de marrons zou hebben gebroken rond de benoeming van granman Albert Aboikoni van de Saamaka stam.

President Desire Bouterse heeft onlangs de knoop heeft doorgehakt in de vier jaar durende strijd tussen drie kampen om het leiderschap van de stam. Asabina toonde de pers gedocumenteerd aan dat het juist de stamleiding is die zelf een beroep heeft gedaan op de president van Suriname om uitsluitsel te brengen. Daarnaast heeft hij ook een brief aan de pers doen toekomen waaruit blijkt dat Dikan’s voorganger Stanley Betterson, tegen alle gebruiken in, een brief heeft ondertekend waarmee hij een waarnemend granman aanstelt.

Die brief ging de deur uit maanden na de verkiezingen van mei 2015 en amper een week voor de kabinetswisseling. Die brief vormt min of meer de basis van de strijd.