Container met disposables naar ziekenhuizen in Suriname

AMSTERDAM, 20 aug – Het is de JA Foundation weer gelukt om een container met disposables voor ziekenhuizen in Suriname te laten varen. Dat meldt hun ambassadeur Jörgen Rayman vandaag op Facebook. “Vooral door de tomeloze inzet van Marga Wasser. Met dank aan Vrins Handelsonderneming in Breda en Ray Wimpel die in Suriname voor de afhandeling zorgt. God Bless you all! Lobi Sranan !🙏🏾❤🇸🇷” aldus een supertrotse Raymann.

In Surinaamse ziekenhuizen is een structureel tekort aan medische verbruiksartikelen waaronder disposables. Het was zo erg dat de Intensive Care afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo twee jaar geleden sloot in verband met een tekort aan medische verbruiksartikelen en medicijnen.

Er kwamen diverse hulpacties op gang waaronder deze van de JA Foundation.