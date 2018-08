Vermist 3-jarig meisje in sloot op park van Duinrell gevonden

DEN HAAG, 19 aug – Drama vandaag op Duinrell. Op het attractiepark in Wassenaar werd een meisje van drie jaar uren vermist. Via Burgernet werd aangegeven dat het om een donker getint meisje met twee vlechten zou gaan. Na een intensieve zoektocht met twee duikploegen van de brandweer en politieagenten gezocht en een politiehelikopter is het meisje dood aangetroffen in een sloot, op het park van Duinrell.

Volgens de NOS is het meisje verdronken. Pogingen om haar te reanimeren mochten niet baten. Het meisje is ter plaatse overleden. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Omstanders wordt slachtofferhulp aangeboden.

De directie van Duinrell leeft ‘zeer mee met de familie en naasten van het kind’, meldt het park in een verklaring. ‘Onze zorg gaat nu eveneens uit naar betrokken medewerkers.’