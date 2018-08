Advocaat Gerard Spong te zien in eigen theatervoorstelling

AMSTERDAM, 19 aug – Advocaat Gerard Spong gaat vanaf volgende maand door heel Nederland touren met zijn voorstelling ‘In Vertrouwen’. De in Suriname geboren strafpleiter wil met de voorstelling ‘informeren en vermaken’ en vertelt over zaken uit zijn eigen leven en ervaringen als strafrechtenadvocaat.

Gerard Spong is een Surinaams-Nederlandse advocaat geboren in Paramaribo. Hij is gespecialiseerd in het strafrecht en is verbonden aan het kantoor Spong Advocaten, gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam. Spong is al veertig jaar advocaat en is zeven keer uitgeroepen tot beste advocaat van Nederland.

Met ‘In vertrouwen’ biedt hij een intrigerende kijk op het functioneren van een advocaat in strafzaken. Zo komen de taakopvatting, dilemma’s en bewijsperikelen van de beroepsgroep op toegankelijke wijze aan bod. Spong bespreekt deze punten aan de hand van interessante en geruchtmakende moord-, fraude- en zedenzaken, waar nog lang over valt na te praten.