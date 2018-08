Beëindiging rouwproces na heengaan granman Forster in Suriname

PARAMARIBO, 19 aug – Deze week vinden in Suriname een aantal rituelen plaats in verband met de beëindiging van het rouwproces, dat was ingeluid na het heengaan van granman Samuel Forster. De leider van de stam der Paramaccaners (Pamaka) overleed op 10 maart 2017 en werd op 13 mei begraven op een speciale plek op de openbare begraafplaats van Langatabiki.

De laatste rituelen zijn gestart op vrijdag 17 augustus en duren tot en met vrijdag 24 augustus. Pas nadat het rouwproces is afgerond, zal de Pamaka stam officieel de procedure beginnen om een nieuwe granman aan te wijzen. De stamleiding is vooralsnog in handen van waarnemend granman Jozef Forster.

De door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling ingestelde commissie ‘Pamaka Granman’ heeft de stam ondersteund in dit proces.