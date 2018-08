Goud zoeken blijft heet hangijzer onder Inheemsen West Suriname

PARAMARIBO, 1 aug – Het wel of niet zoeken naar goud is nog steeds een heftige issue binnen de Inheemse gemeenschappen van Apoera. Deze gemeenschappen in het westen van Suriname zijn verdeeld wat betreft hun mening over goudwinning. Hun traditioneel leiderschap is van mening dat het niet mag vanwege de sociale en milieugevolgen. Vooral jongeren willen wel naar goud zoeken. Een vergadering van alle plaatselijke bewoners wordt steeds weer uitgesteld. De jongeren worden ongeduldig, wat tot botsingen leidt.

De politie heeft pas nog moeten ingrijpen. Een groep is op eigen houtje op zoek gegaan naar goud. Daar is een stokje voor gestoken. “Ze zijn ongehoorzaam en zijn goud gaan zoeken, dus wij hebben de politie op hen afgestuurd. We willen niet dat ons gebied wordt vernietigd. Ze eisen dat we toestemming geven voor hun activiteiten”, zegt Carlo Lewis gemeenschapsleider of kapitein van Apoera, tegenover de Ware Tijd.

Toestemming geven wordt als een te zwaarwichtige beslissing gezien. “Ik alleen kan die niet nemen, want ik weet dat vele bewoners tegen goudactiviteiten zijn”, aldus Lewis. Ook de leiders van Section en Washabo, de twee andere gemeenschappen die Apoera uitmaken, zijn tegen. Het is niet waarschijnlijk dat er binnenkort een vergadering wordt gehouden. De jongeren zeggen weinig anders voor handen te hebben als inkomstenbron.