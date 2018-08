Expositie in het kader van herdenking Javaanse immigratie in Suriname

PARAMARIBO, 1 aug – Voor het derde jaar op een rij organiseert een groep kunstenaars onder de naam Position 125 een groepsexpositie in het kader van de herdenking van de Javaanse immigratie. Op 7 en 8 augustus is deze tentoonstelling, met als titel Campuran, te zien in De Hal, aan de Grote Combéweg 45 te Paramaribo. Campuran, spreek uit als tjampoeran, betekent in het Javaans mixed, gemengd, of: samenvoeging van verschillende dingen. De titel slaat niet alleen op de expositie, maar ook op Suriname, vanwege de culturele verscheidenheid en de biodiversiteit die ons land kenmerkt.

Maar liefst veertien exposanten nemen deel aan Campuran: Ardie Setropawiro (schilderijen), August Bohé (schilderijen), Cliff Rasidin (schilderijen), Dani Djojoatmo (schilderijen), Donovan Mariman (schilderijen), Johan Doelrajak (schilderijen), Kim Sontosoemarto (schilderijen en keramiek), Ray Daal (schilderijen), Reinier Asmoredjo (schilderijen), René Tosari (schilderijen), Soeki Irodikromo (schilderijen en keramiek), Sri Irodikromo (schilderijen), Steven Towirjo (keramiek) en Suhada Kasto (schilderijen).

Position 125 denkt ook vooruit. Over twee jaar is de herdenking van 130 jaar Javaanse immigratie. Om dat moment groots te kunnen herdenken worden er nu alvast fondsen geworven. Tijdens de expodagen van Campuran worden er kleinere kunstwerkjes en craftobjecten zoals tie-dye-doeken, beschilderde sigarendoosjes en meer verkocht. Een deel van de opbrengsten zal bovendien gebruikt worden om de Position Dream te verwezenlijken. De droomwens is om in het land van herkomst van de voorouders, Indonesië, een expositie te hebben.

Campuran is te zien in De Hal, Grote Combéweg 45, Paramaribo. De expositiedagen zijn dinsdag 7 en woensdag 8 augustus met openingstijden van 10:00 tot 13:00 uur en 18:00 tot 21:00 uur.