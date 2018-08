‘Alcoa kan geen aanspraak meer maken op waterkrachtcentrale in Suriname’

PARAMARIBO, 2 aug – Alcoa kan geen aanspraken meer maken op de waterkrachtcentrale te Afobaka. Dit stelt voorzitter Jim Hok van de Progressieve Arbeiders & Landbouwers Unie, PALU. Met de recente uitspraken van vicepresident Ashwin Adhin is het alleen maar bevestigd. Volgens Adhin is de Brokopondo Overeenkomst over bevoegdheden van Alcoa ‘de facto’ opgezegd. Het is dezelfde overeenkomst die de zeggenschap regelt over de centrale.

Alcoa is op papier tot 2033 eigenaar. Dan moet de centrale worden overgedragen aan Suriname. Intussen is overeengekomen dat de overdracht al in 2019 plaatsvindt. “Waarom moet Suriname dan nog wachten tot eind 2019 met de overname en intussen honderden miljoenen aan Suralco betalen? Daarna zullen we de zaken ‘de jure’ afwikkelen”, stelt Hok. Of het ook werkelijk zal gebeuren, valt te bezien.

Veel hangt af van de opstelling van het parlement. Anders dan de regering bereid lijkt te zijn, moet rekening gehouden worden met het belang van Suriname. “Met de beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst, komt er een einde aan de grootste industriële operatie, met de grootste spin-off effecten, in de geschiedenis van Suriname. Van de negatieve effecten gaan we nog tientallen jaren last hebben als dit niet correct word afgehandeld”, aldus Hok.

