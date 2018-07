SLM start met accepteren van SRD voor tickets vanuit Suriname

PARAMARIBO, 30 jul – De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) start met het accepteren van Surinaamse dollars voor reizen vanaf Paramaribo. Met ingang van 1 augustus 2018 start de SLM met een aktie voor de betaling van vliegtickets in SRD. Met deze eerste stap draagt de SLM bij aan de lang gekoesterde wens van de regering om betaling voor goederen en diensten in Suriname in de eigen munteenheid te doen geschieden.

In nauwe samenspraak met de Minister van OWT&C, dhr. Ing. P. Pengel, zet de SLM in een aktie-model de eerste stap in de richting om het dé-dollariseren van de Surinaamse economie verder inhoud te geven. Dit eerste aktie-model houdt in dat SLM vliegtickets vanaf 01 augustus tot en met 21 augustus 2018 in SRD kunnen worden betaald voor reizen aanvangende in Suriname in oktober en november 2018. Dit kan via de SLM passageverkoopkantoren in Paramaribo en Nickerie alsmede de SLM erkende reisagenten.

Afhankelijk van de reactie van het publiek en de mogelijkheden binnen de bedrijfsvoering zal de SLM zich inzetten om dit concept in de toekomst verder uit te bouwen, meldt het bedrijf in een persbericht.