Ook in Suriname wordt 50 jaar Big Mac gevierd met speciale coin

PARAMARIBO, 30 jul – De Big Mac bestaat vijftig jaar en om dat te vieren presenteert McDonald’s de MacCoin, een wereldmunt die in een beperkte oplage is uitgebracht. Fans over de hele wereld kunnen de MacCoin vanaf 2 augustus bemachtigen, uitwisselen, verzamelen en inruilen voor een gratis Big Mac bij restaurants van McDonald’s in meer dan vijftig deelnemende landen waaronder McDonald’s Suriname.

“Sinds de Big Mac een halve eeuw geleden zijn intrede deed in het familiebedrijf McDonald’s, heeft deze aparte lekkernij de hele wereld veroverd. Wereldwijd, in steden van Paramaribo tot Chicago, zorgt de Big Mac voor fijne en smakelijke feelgood-momenten”, aldus McDonald’s President en CEO Steve Easterbrook. “Daarom wilden wij een wereldwijde viering die net zo uniek is als de burger zelf. De MacCoin overstijgt valuta’s, zodat wij niet alleen onze iconische burger wereldwijd kunnen gedenken, maar klanten in de hele wereld een kans geven om op onze kosten van een Big Mac te genieten. ”

In Suriname zal McDonald’s beginnen op 2 augustus van 18.00 tot 21.00 uur bij aankoop van een Big Mac Combo in beide restaurants gratis een MacCoin verstrekken. Met deze coin(s) kunnen de kopers tot eind van het jaar bij alle deelnemende McDonald’s Restaurants over de hele wereld één (1) gratis Big Mac sandwich verkrijgen.