‘U weet niet wat er gebeurt als iemand opstaat binnen de NDP’

PARAMARIBO, 30 jul – “U weet misschien niet wat er gebeurt wanneer iemand opstaat binnen de NDP en wat dit voor de persoon teweegbrengt.” Dit zegt Immilioh Lens, die vermeende corruptie binnen regeringspartij NDP wil indammen. Hoewel nog geen concrete gevallen naar buiten zijn gebracht, zouden de gevolgen nu al merkbaar zijn. Lens voelt zich bedreigd: “Het is geen makkelijke job. Je wordt echt van alle kanten aangevallen.”

En dat alleen maar omdat een naam is genoemd tijdens een persconferentie. Het betreft Faizal Abdoelgafoer, ex-minister van Sport & Jeugdzaken en leider van de jongerenafdeling van de NDP. “Mijn leven is nu al in gevaar. Geeft u mij de ruimte, ik weet waarmee ik bezig ben. Wanneer ze me morgen bellen dat ik niet meer aan het werk hoef te komen, sta ik er alleen voor”, zegt Lens tegenover de Ware Tijd.

Hij is dan ook niet van plan feiten te noemen. Dat had hij wel aangekondigd tijdens de persconferentie. Er zou een beerput worden opengetrokken over praktijken van vooral Abdoelgafoer. Lens houdt zich nog even op de vlakte net als andere partijgenoten. Die zouden het wel met hem sympathiseren, maar bang om openlijk kritiek te uiten. Nu zal “het juiste moment” worden afgewacht voor het echte klokkenluiden.