Regering gaat afrekenen met beeld piepjonge fruitverkopers in Surinaamse straten

PARAMARIBO, 2 jul – De regering wil afrekenen met het jarenlange beeld van jonge fruitverkopers op straat. Dit zegt minister Soewarto Moestadja van Arbeid. De onlangs in het parlement aangenomen wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen biedt de mogelijkheid tot een gerichte aanpak. De soms wel zeven jaar jonge kinderen vormen niet alleen een beschamend zicht op de onderkant van de samenleving. “Het verkopen door kinderen op straat is op zich een gevaarlijke bezigheid”, zei Moestadja in het parlement.

De kinderen springen soms onverhoeds de straat op of lopen kriskras door het verkeer heen. “Ook inhaleren deze kinderen meer dan normaal uitlaatgassen in vergelijking met andere kinderen. Ook is er kans dat voorbijgangers op een manier communiceren met deze kinderen die niet bevordelijk is voor hun geestelijke ontwikkeling. Ze kunnen racistische opmerkeingen tegen zich gericht krijgen”, zei Moestadja.

Verbale botsingen en af en toe rake klappen hebben vaker geleid tot politieoptreden. Het bleef bij het in beslag nemen van de koopwaar. Soms zijn de kinderen de volgende dag al terug. Menige burger ergert zich mateloos aan het uitblijven van maatregelen. Het lijkt nu te veranderen. “Voor kinderen die puur uit armoede worden ingezet, zullen opvangmogelijkheden en zorg geregeld moeten worden via sociale programma’s”, aldus Moestadja.