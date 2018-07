Voetballers halen geld op voor Suriname met benefietwedstrijd

MIDDELBURG, 2 jul – Zeeuwse voetballers hebben zaterdag 30 juni een benefietwedstrijd gespeeld ten behoeve van de Zeeuwse stichting ‘Kinderen van Nieuw-Aurora’. Deze stichting zet zich in voor beter onderwijs in Suriname. De wedstrijd werd gespeeld voor de voetbalclub ‘Jong Aurora’ en de renovatie van het veld in Nieuw Aurora.

Het was een geslaagde middag: “Het belangrijkste is dat we ook dit jaar weer een mooi bedrag hebben opgehaald. Dankzij sponsoren van Kloetinge hadden we dit jaar voor beide teams echte tenues, die over 1,5e week mee naar Suriname gaan voor de kinderen” aldus de organisatie.

De wedstrijd haalde naar schatting rond de 2000 euro op meldt Omroep Zeeland.