Ook ontlading in Suriname na winst Brazilië tegen Costa Rica

PARAMARIBO, 22 jun – Ook in Suriname is vanmiddag vol spanning gekeken naar de wedstrijd Brazilië tegen Costa Rica op het Wk 2018. Voor de wedstrijd was er sprake van een heuse voetbalcrisis voor de grote WK-favoriet Brazilië. De Goddelijke Kanaries hadden eerder slechts gelijk gespeeld tegen Zwitserland dus moesten ze vandaag flink aan de bak. In het Braziliaanse café restaurant Petisco te Paramaribo, keken Surinamers en Brazilianen vanmiddag gezamenlijk in spanning naar de wedstrijd.

In de blessuretijd kwam de ontlading; Philippe Coutinho zorgde eerst voor de 1-0. Daarna schoot Neymar zijn team voorbij Costa Rica, dat nu uitgeschakeld is. Brazilië heeft nu vier punten uit twee wedstrijden en mag woensdag tegen Servië.

In café restaurant Petisco werd zo op het eerste doelpunt gereageerd: