Bouterse binnenkort naar scholen die Indiase president verwelkomden

PARAMARIBO, 23 jun – De scholen die meegedaan hebben aan het verwelkomen van de Indiase president Ram Nath Kovind, krijgen binnenkort hoog bezoek. President Desiré Bouterse zegt dat hij zelf naar de scholen zal gaan om de kinderen en het personeel te bedanken. Dit gebeurt binnenkort. De kinderen van scholen in verschillende buurten hebben zang- en dansopvoeringen gepresenteerd. Jammer genoeg was er weinig te zien van de hoge gast.

President Kovind bleef in het voertuig. Ook maar een glimp opvangen van het staatshoofd was er ook niet bij. Onbeleefdheid was het geenszins. “Leerkrachten vroegen om de ruiten van de auto’s te openen. Wat ze niet begrijpen, is dat bij voertuigen van de staatshoofden de ruiten niet naar beneden kunnen. Ik heb afgesproken dat ik deze scholen zal bezoeken met een kleine delegatie van de regering”, zei Bouterse tijdens een persconferentie.

Het moet een gebaar van erkentelijkheid zijn. En een poging om de kennelijke teleurstelling enigszins goed te maken. De scholen waar de stoet langs kwam, waren opgenomen in het welkomsprogramma. Bouterse zei blij te zijn met het ordelijk verloop van het bezoek. Burgers hebben de instructies van de politie op de openbare weg goed gevolgd. Hier en daar was er wat irritatie vanwege de afsluiting van sommige wegen.