Rosebel voorziet basketballers Suriname van outfits en toebehoren

PARAMARIBO, 17 jun – Van 17 t/m 30 juni 2018 spelen de heren en dames topbasketballers van Suriname tegen Caribische tegenstanders in de FIBA WOMEN’S CARIBBEAN CUP en de FIBA AMERICUP 2021 in de Anthony Nesty Sporthal. Rosebel Gold Mines is trotse partner van de Surinaamse Basketbal Associatie en heeft in die hoedanigheid het voorbereidende trainingskamp van de herenselectie gefaciliteerd, als ook bijgedragen aan het voorzien van de teams aan representatieve outfits en toebehoren.

In voorbereiding op de wedstrijden heeft Sustainability Manager van Rosebel Gold Mines en sportfanaat, Jerry Finisie, beide Surinaamse teams gemotiveerd om zich te focussen op hun kwalificatiedoel. “Maak Suriname trots door nooit op te geven” aldus Finisie die de selectie aanmoedigde “to go for Gold.”

Suriname wordt met dit toernooi in de gelegenheid gesteld zich van haar beste zijde te laten zien. Zowel het nationaal team van de heren als de dames krijgt hierdoor een unieke kans om zich op eigen bodem te profileren voor lokaal en internationaal publiek en de basketbalsport in Suriname naar een hoger niveau te tillen. De FIBA AmeriCup 2021 Caribbean Pre-Qualifier zal twee herenteams kwalificeren voor de FIBA AmeriCup 2021 Qualifiers die begin september wordt gespeeld.

De FIBA Women’s Caribbean Cup zal drie teams kwalificeren voor de FIBA Women’s Centrobasket Championship later dit jaar.

Rosebel Goldmines wenst onze Sranan Tigri’s alle succes toe: Go for Suriname, go for gold!