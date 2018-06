Fundraising voor hartoperatie 5-jarig dochtertje van DJ in Suriname

PARAMARIBO, 17 jun – Op zaterdag 30 juni 2018 vindt in Club Touché te Suriname een fundraisingsevent plaats voor de 5-jarige Azurah. Het Surinaams meisje dat geboren is met een hartafwijking, moet dringend een hartoperatie ondergaan in Colombia. Haar ouders moeten een groot deel van de kosten zelf dragen vandaar dat deze fundraising in het leven is geroepen.

Azurah Moestro, het dochtertje van de Surinaamse DJ Kuyken en Simone Moestro, is geboren met een hartafwijking en zonder anus en vaginaal kanaal. Het meisje draagt daarom nog steeds luiers. Ondanks dit en haar hartafwijking, vertelt haar vader dat zij zich heeft kunnen ontwikkelen tot een vrolijk, leergierig en pienter meisje.

Het meisje is al twee keer naar Colombia geweest voor medische hulp. Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft toen alle medische kosten betaald, maar deze keer komt het SZF slechts in met een deel van het bedrag dat nodig is voor de operatie.

Uw bijdrage hiervoor kunt u doneren vanaf 20.00u s’avonds bij de ingang van club Touché. Kunt u het event niet bijwonen, dan bestaat de mogelijkheid er om de hele avond uw bijdrage te leveren bij de ingang van club Touché. u kunt ook bellen op +597 8883689 (ouder: Sanjay Merhai of te wel Dj kuyken).

Een bijdrage leveren is ook mogelijk via de bank door te storten op de rekening nummers:

in Suriname

Sanjay Merhai

Rekening # DSB Bank – USD 56.50.038 – SRD 82.31.656 – EURO 81.75.489

in Nederland

Lakshmi Merhai

NL96ABNA0512054363