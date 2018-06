Donatie voor Palmentuin in Suriname i.v.m. Keti Koti

PARAMARIBO, 17 jun – Het directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname heeft donderdag samen met de Lions Club Paramaribo Norte een milieuproject uitgevoerd in de Palmentuin. Dit project is uitgevoerd in verband met de viering van Keti Koti (1 juli), de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname. In het kader van de 155ste herdenking van de afschaffing dit jaar, heeft de Lions Club Paramaribo Norte vier rode palmen, vier bloempotten en zwarte aarde aan de Palmentuin gedoneerd.

- Advertentie -