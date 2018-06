Surinaamse Nederlander die al 34 jaar in VS vastzit komt mogelijk vrij

DEN HAAG, 13 jun – De Surinaamse Nederlander Jaitsen Jainandun Singh, die in de Verenigde Staten in 1986 werd veroordeeld voor huurmoorden op zijn vrouw en dochter, wordt mogelijk vrijgesproken. De 72-jarige Singh zit al 34 jaar gevangen in de San Quentin State Prison, op grond van een discutabel proces schrijft de NOS. Volgens de omroep rammelde het proces en was het verloop van zijn proces omstreden.

Zo hebben de broer en de weduwe van een van de vermoedelijke daders een verklaring ondertekend, waarin staat dat Singh niets met de moorden te maken had. Verder is de getuigenverklaring waarop het vonnis rust, door een corrupte aanklager gekocht en een ontlastende getuigenis van de destijds 14-jarige zoon van Singh heeft nooit een rol in het proces gespeeld, schreef de Volkskrant.

In de tweede helft van dit jaar besluit een commissie in Californië over een vervroegde vrijlating van Jaitsen Jainandun Singh, schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

