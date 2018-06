Kapitein en stamhoofd bevestigen: Rampsituatie zuiden Suriname overtrokken

PARAMARIBO, 13 jun – Zowel de hoofdkapitein van Kwamalasamutu als het stamhoofd van Tepu hebben onafhankelijk van elkaar tegenover dagblad De Ware Tijd (dWT) verklaart dat er geen kostgronden onder water liggen in het zuiden van Suriname. De twee reageren hiermee op berichten van het Nationaal Informatie Instituut, dat stelde dat de regering in spoedvergadering bijeen is gekomen om te praten over de ‘alarmerende situatie‘ in het zuiden van het land.

De hoofdkapitein zegt tegen dWT dat hij niets heeft gemerkt van de situatie zoals vermeld in een persbericht van het NII, waarin ook staat dat de vliegvelden blank staan en niet geschikt zijn voor gebruik. Ook president Bouterse verspreidde deze informatie. “Het vliegveld van Kwamalasamutu is goed om te landen en dat was de voorgaande dagen ook het geval” stelt de hoofdkapitein. Eerder verklaarde een anonieme functionaris tegenover de Times of Suriname dat er geen vliegvelden in het zuiden van Suriname onder water zijn.

Het stamhoofd van Tepu moet lachen om de inhoud van de persverklaring van de regering waarin Palumeu en Apetina worden genoemd als dorpen die te maken hebben gehad met de overstroming. “Ik weet dat het droog is in die dorpen” aldus het stamhoofd tegen de krant.