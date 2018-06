Twee gouddelvers gedood bij overval op de weg in Suriname

PARAMARIBO, 7 jun – Gewapende rovers in Suriname hebben donderdagmiddag twee mannen doodgeschoten bij een overval op de Krakaweg ter hoogte van de Sabakoekreek. Een derde slachtoffer is met schotwonden opgenomen in het ziekenhuis. Een vierde man kwam met de schrik vrij. De slachtoffers behoren tot een groep gouddelvers die vanuit Brokopondo onderweg was naar Paramaribo.

De gouddelvers reden richting Zanderij en zagen ter hoogte van de Sabakoekreek een terreinwagen op de weg. Het leek erop alsof de bestuurder het voertuig wilde keren. De bestuurder waarin de slachtoffers zaten stopte zijn voertuig. Op het zelfde moment stapten twee gewapende mannen uit de andere terreinwagen. Eén van hen loste twee schoten met een jachtgeweer op het voertuig. Drie van de inzittenden werden geraakt.

Het is vooralsnog niet bekend wat buit is gemaakt en de rovers zijn nog voortvluchtig, meldt het Korps Politie Suriname.