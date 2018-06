Leider piratenbende verantwoordelijk voor slachting Suriname opgepakt

BERBICE, 7 jun – De leider van de piratenbende, die op 27 april vissers voor de kust van Suriname zou hebben afgeslacht, is opgepakt. De man Premnauth Persaud, ook wel bekend als ‘Sanbad’, ‘Sinbad’ en ‘Boy’, is in Berbice, Guyana opgepakt. Dat meldt Starnieuws. Zijn arrestatie wordt gezien als een belangrijke doorbraak door de autoriteiten, aangezien hij sinds de gruwelaanval door zowel Suriname als Guyana werd gezocht, aldus de nieuwssite.

De naam van Sinbad werd al eerder genoemd in deze zaak. Vanaf het begin werd hij gezien als dé piratenleider en meesterbrein achter de gruwelijke aanval op de Surinaamse vissersboten in maart dit jaar. Volgens bronnen zou Sinbad woonachtig zijn in Suriname. Er werd al een tijdje naar hem gezocht door de autoriteiten van beide landen.