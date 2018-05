Steunbetuiging voor Ram Mandir door Hindoe Raad Nederland

DEN HAAG, 26 mei – Naar aanleiding van de vernieling die afgelopen woensdag aan de Shri Ram Mandir(Hindoe tempel) is aangericht, nodigt de Hindoe Raad Nederland vertegenwoordigers uit alle geloofsgemeenschappen in Den Haag uit om aanstaande zondag 27 mei van 15:30 tot 16:30 aanwezig te zijn voor steunbetuiging in de getroffen Shri Ram Mandir aan Mijtensstraat 183 te Den Haag.

Woensdag werden ramen met dubbelglas met straatstenen aan diggelen gegooid. Het tempelbestuur spreekt van een doelbewuste actie tegen de Hindoe gebedsruimte die niet getolereerd kan worden. “Daarom willen we als geloofsgemeenschappen een krachtig signaal uitzenden naar degenen die intolerante opvattingen er op nahouden en willen we vernielingen aan gebedshuizen krachtig veroordelen” aldus de voorzitter van de Hindoe Raad Nederland.

De raad zegt verder: “In Nederland is een ieder vrij om het eigen geloof te beleven en te belijden. Dit is een belangrijke verworvenheid van onze samenleving en we dienen deze waarde uit te dragen, maar ook te beschermen tegen diegenen die intolerant zijn jegens andere geloven. Uw aanwezigheid en steun is op dit moment hard nodig; voor de Shri Ram Mandir, voor het hindoeïsme en voor religie in het algemeen”.