Regio Bijstand Team politie Suriname weer in opspraak

PARAMARIBO, 26 mei – Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft zich deze week weer van haar slechte kant laten zien. Dat deed zij door een burger, volgens haar, zonder duidelijke reden te arresteren en vast te zetten. De vrouw in kwestie is nog steeds in shock en boos. Ze heeft haar uitgebreid verhaal en misnoegen op Facebook geuit in een bericht.

Het bericht heeft geleid tot een stroom aan boze reacties richting de dienst die wordt geleid door Sergio Gentle. Hij werd eerder in Surinaamse media omschreven als arrogante, niet voor zijn taak berekende politie-inspecteur. Vorige week ging het ook mis toen een fotograaf om onduidelijke reden hardhandig werd gearresteerd en foto’s van hem werden gewist. Ook in die zaak werd Gentle genoemd.

De aanpak van de politie is opmerkelijk omdat de zware criminaliteit in Suriname vrij hoog is. Dat is ook de focus van het RBTP “Burgers verwachten niet dat de politie zich met dit soort flutzaken zou moeten bezighouden, is een van de reacties die valt te lezen onder het bericht.

Bekijk het Facebook bericht van de vrouw hier: