Politie Suriname pakt fotograaf op en wist foto’s

PARAMARIBO, 19 mei – Tijdens de politie actie gisteren in Suriname, waarbij een man door politiekogels om het leven kwam, is een fotograaf in de boeien geslagen en naar het bureau afgevoerd. De politie pakte daarbij zijn camera af en verwijderde foto’s die de fotograaf net van het slachtoffer gemaakt had.

De man die onder andere voor De West en Dagblad Suriname werkt is nog steeds ontdaan door de gebeurtenis. “Ik stond bewust op een ander erf om foto’s te maken toen ik werd aangesproken door een agent met een masker op. Die sommeerde om geen foto’s te maken. Dat is raar omdat wij fotografen gewoon ons werk mogen doen mits wij de agenten niet belemmeren. Er was ook niets afgezet” zegt de fotograaf tegen Waterkant.

Hij vervolgd: “Toen ik net een foto had gemaakt van het slachtoffer werd ik weer aangesproken en besloot weg te gaan. Toen ik wegdraaide werd ik ineens hardhandig aangepakt door een agent. Ik reageerde uiteraard meteen met het verzoek om mij niet aan te raken en voor ik het wist werd ik aangehouden. Ik zou het onderzoek hebben verhinderd”.

De fotograaf werd van 13.30u – 21.30u vastgezet. Zijn camera werd afgepakt en al zijn foto’s met betrekking tot die zaak zijn door een agent gewist. Collega fotografen hebben verbaasd gereageerd op zijn aanhouding en geven aan dat ze vinden dat Suriname steeds meer een politiestaat aan het worden is.