Moderne Boeing 737-700 van de SLM vanaf vandaag gereed

PARAMARIBO, 26 mei – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij heeft vandaag gemeld dat haar jongste vlootaanwinst, de moderne Boeing 737-700, gereed is voor gebruik. Vandaag zal de SLM van CASAS, de Burger Luchtvaart en Veiligheidsautoriteit in Suriname, de benodigde documentatie ontvangen. Het vliegtuig kwam midden april aan in Suriname maar moest toen aan de grond blijven.

“Met deze nieuwe aanwinst in onze vloot kunnen wij meer comfort, luxe en on time performance op de regionale markt leveren. De nieuwe Boeing 737-700 is een zeer modern vliegtuig met feauters waar onze klanten naar hebben gevraagd. Het is tevens zuiniger en meer op de toekomst gericht” aldus het bedrijf in een persbericht.

De maatschappij zegt dat door het inzetten van het toestel de meeste vluchten de aankomende week weer volgens het normale vluchtrooster zullen vliegen.