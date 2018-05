Nepprofiel van minister uit Suriname door Facebook verwijdert

PARAMARIBO, 20 mei – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken in Suriname is door iemand die zich op Facebook als hem voordeed flink voor schut gezet. Deze persoon bood onder de naam ‘Mohamed Noersalim’ leningen aan onder het mom dat hij minister is in Suriname. Na een melding van Noersalim aan Facebook heeft het bedrijf het neppe account van de bewindsman verwijderd van haar social media platform.

Het nepprofiel van minister Noersalim stuurde een vriendschapsverzoek naar Facebookgebruikers. Nadat het verzoek was geaccepteerd, ging de persoon achter het nepprofiel van Noersalim een gesprek aan met de mensen. In het gesprek werd aangegeven dat de regering van Suriname een overeenkomst heeft getekend met de Parijs bank. Het betreft een krediet dat wordt toegekend aan de bevolking met een rente van twee procent over de gehele looptijd van de terugbetaling.

De mensen werden voorgehouden dat het project begin van dit jaar is gestart. Ze werden erop gewezen dat ze ook van het krediet kunnen profiteren door projecten in te dienen waarvoor men geen financiering kan krijgen van lokale banken. De minister is niet te spreken over het feit dat iemand zich als hem voordoet om kredieten te verstrekken. Hij is blij dat Facebook het nep profiel heeft verwijderd en heeft het Directoraat Nationale Veiligheid gevraagd de zaak verder te onderzoeken.