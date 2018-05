Voorbereidingen bezoek Indiase president aan Suriname in volle gang

PARAMARIBO, 20 mei – Volgende maand, medio juni, brengt de president van India Ram Nath Kovind een staatsbezoek aan Suriname. Zijn bezoek markeert een historisch moment voor beide landen en de voorbereidingen voor de komst van het staatshoofd en zijn delegatie zijn momenteel in volle gang. De protocollaire, logistieke en veiligheid aspecten worden nu reeds in place gebracht. Dat zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse zaken Yldiz Polack – Beighle.

“Het zal de eerste keer zijn dat een staatshoofd van India ons continent bezoekt en Suriname heeft de eer het eerste land te zijn dat de president zal aandoen. Sinds de vestiging van een Surinaamse ambassade in India in 2000 is de interesse in ons land toegenomen” aldus de minister. Er staan diverse onderwerpen op het programma. Vanuit de kredietlijn die India heeft opengesteld aan Suriname hoopt zij enkele projecten te lanceren.

Verder zullen er diverse Memoranda of Understandings (MOU’s) getekend worden. In De Nationale Assemblee zal er een speciale vergadering zijn en ook de ground breaking ceremonie voor de bouw van het Indiaas Cultureel Centrum zal plaatsvinden. Bovendien zullen de First Ladies van beide landen zich toespitsen op sociale projecten, waaronder ook de rehabilitatie van de palmentuin en bezoeken aan verschillende instellingen.

Ram Nath Kovind is advocaat en politicus. Hij is sinds 25 juli 2017 de president van India en werd geboren in het huidige Uttar Pradesh. Ook was hij gouverneur van Bihar. Zijn afkomst sluit aan bij de meeste hindoestanen die in Suriname wonen. Die hebben hun roots namelijk in Uttar Pradesh, Bihar en Kolkata.